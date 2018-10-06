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Copa ES

Atlético Itapemirim vira sobre o Real Noroeste e vai à final da Copinha

Jogando em casa, o Galo da Vila saiu atrás, mas virou com gols de Ranieri e Warlei e agora aguarda por Serra ou Vitória na decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 20:25

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 20:25

Warlei fez o gol da virada e comemorou com o atacante Kaio Crédito: Marcos Kito/Divulgação
Foi suado e para lá de complicado, mas o Atlético Itapemirim, time da melhor campanha da primeira fase da Copa Espírito Santo, venceu o Real Noroeste por 2 a 1, de virada, neste sábado (06), no José Olívio Soares, em Itapemirim, e avançou à final da competição.
Os gols da classificação do Galo da Vila saíram no segundo tempo, dos pés de Ranieri e Werlei. Josimar, no primeiro, abriu o placar para o time merengue. Agora o time do Sul capixaba aguarda por Vitória ou Serra, que jogam na próxima terça-feira (09), no Robertão. O Alvianil pode empatar que avança.
O JOGO
Favorecido pelo empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Atlético Itapemirim entrou em campo podendo empatar para garantir a ida à final. Os planos do Galo da Vila, porém, foram alterados quando o zagueiro Josimar subiu alto aos 25 do primeiro tempo e testou para o gol. 
Em desvantagem, o time da casa pressionou, mas não conseguiu o empate na primeira etapa. Na volta do intervalo, o Galo da Vila partiu para cima, mas o alívio só veio aos 29 minutos. Ranieri, sempre ele, recebeu dentro da área e bateu no canto de Doni.
Já novamente com a vantagem, o Atlético se aproveitou dos espaços deixado pelo Real Noroeste para virar e pôr números finais no José Olívio Soares. 
Em rápido contra-ataque, aos 39, Warlei entrou em velocidade na área e bateu sem chances para o goleiro Doni, que ainda evitou um placar mais elástico minutos depois ao defender uma bela cabeçada do atacante.

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