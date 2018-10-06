Atlético Itapemirim vira sobre o Real Noroeste e vai à final da Copinha

Warlei fez o gol da virada e comemorou com o atacante Kaio Crédito: Marcos Kito/Divulgação

Foi suado e para lá de complicado, mas o Atlético Itapemirim, time da melhor campanha da primeira fase da Copa Espírito Santo, venceu o Real Noroeste por 2 a 1, de virada, neste sábado (06), no José Olívio Soares, em Itapemirim, e avançou à final da competição.

Os gols da classificação do Galo da Vila saíram no segundo tempo, dos pés de Ranieri e Werlei. Josimar, no primeiro, abriu o placar para o time merengue. Agora o time do Sul capixaba aguarda por Vitória ou Serra, que jogam na próxima terça-feira (09), no Robertão. O Alvianil pode empatar que avança.

O JOGO

Favorecido pelo empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Atlético Itapemirim entrou em campo podendo empatar para garantir a ida à final. Os planos do Galo da Vila, porém, foram alterados quando o zagueiro Josimar subiu alto aos 25 do primeiro tempo e testou para o gol.

Em desvantagem, o time da casa pressionou, mas não conseguiu o empate na primeira etapa. Na volta do intervalo, o Galo da Vila partiu para cima, mas o alívio só veio aos 29 minutos. Ranieri, sempre ele, recebeu dentro da área e bateu no canto de Doni.

Já novamente com a vantagem, o Atlético se aproveitou dos espaços deixado pelo Real Noroeste para virar e pôr números finais no José Olívio Soares.