Atlético de Madrid quer contratação de atacante francês do Arsenal

O Atlético de Madrid está em busca do atacante Lacazette, do Arsenal, para a próxima temporada, de acordo com a imprensa inglesa. Por conta da crise financeira, os colchoneros não podem pagar as cifras avaliadas pelo jogador, mas pensam em envolver Thomas Lemar e Vitolo na operação para convencer os Gunners.Ambos os atletas não conseguiram se firmar na capital espanhola e Lemar já foi alvo do clube londrino quando ainda jogava pelo Monaco. No entanto, o técnico Mikel Arteta, ao longo dos últimos meses, esteve muito interessado no volante Thomas Partey, peça chave de Simeone, mas que pode ser o único nome com quem o Arsenal esteja disposto a realizar uma troca.