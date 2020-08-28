Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Atlético de Madrid quer contratação de atacante francês do Arsenal

Lacazette é alvo de Diego Simeone e clube planeja envovler Thomas Lemar e Vitolo em uma troca. Gunners estavam interessados em Thomas Partey, volante da equipe colchonera...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 10:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 10:15
Crédito: Lacazette é alvo do Atlético de Madrid para a próxima temporada (MIKE EGERTON / POOL / AFP
O Atlético de Madrid está em busca do atacante Lacazette, do Arsenal, para a próxima temporada, de acordo com a imprensa inglesa. Por conta da crise financeira, os colchoneros não podem pagar as cifras avaliadas pelo jogador, mas pensam em envolver Thomas Lemar e Vitolo na operação para convencer os Gunners.Ambos os atletas não conseguiram se firmar na capital espanhola e Lemar já foi alvo do clube londrino quando ainda jogava pelo Monaco. No entanto, o técnico Mikel Arteta, ao longo dos últimos meses, esteve muito interessado no volante Thomas Partey, peça chave de Simeone, mas que pode ser o único nome com quem o Arsenal esteja disposto a realizar uma troca.
A chegada de Lacazette no Atlético de Madrid, além de ser uma opção que pode render mais do que os dois nomes oferecidos, se dá em um momento oportuno. O clube espanhol pode se desfazer de Diego Costa e o francês seria uma alternativa para jogar de centroavante caso Morata não esteja disponível em algumas partidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde vascular no inverno: 4 dicas para melhorar a circulação e evitar complicações
Viatura da Polícia Civil
'Tribunal do crime': suspeito de torturar mulheres em Ibiraçu é preso
Imagem de destaque
7 truques para fazer apartamentos pequenos parecerem maiores e mais aconchegantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados