Atlético de Madrid chega a acordo com a Fiorentina e pagará mais de R$ 430 milhões por Dusan Vlahovic

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid segue com fome de títulos. Para isso, o clube não poupa esforços em reforçar seu elenco. Depois de anunciar as contratações de Marcos Paulo e Rodrigo De Paul, os Colchoneros estão próximos de sacramentar negociação por Dusan Vlahovic, da Fiorentina.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Segundo o jornal "Corriere dello Sport", o Atléti chegou a um acordo com a Viola pelo atacante sérvio de 21 anos e pagará ao clube italiano 70 milhões de euros (R$ 432 milhões na cotação atual). O acerto depende apenas da liberação do presidente da Fiorentina, Rocco Commisso.

Nos últimos meses, segundo a imprensa italiana, a Fiorentina tentou renovar o contrato de Vlahovic, válido até junho de 2023, por mais três temporadas (até junho de 2026), além de dar uma valorização ao atleta. Diante do assédio de grandes clubes, porém, a situação não avançou.

+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela