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Atlético de Madrid chega a acordo com a Fiorentina e pagará mais de R$ 430 milhões por Dusan Vlahovic

Jogador de 21 anos, que é o principal nome da Viola, marcou 21 gols pelo clube italiano na última temporada. Sérvio será a terceira contratação de Simeone após título espanhol...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 10:49

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 10:49
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid segue com fome de títulos. Para isso, o clube não poupa esforços em reforçar seu elenco. Depois de anunciar as contratações de Marcos Paulo e Rodrigo De Paul, os Colchoneros estão próximos de sacramentar negociação por Dusan Vlahovic, da Fiorentina.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Segundo o jornal "Corriere dello Sport", o Atléti chegou a um acordo com a Viola pelo atacante sérvio de 21 anos e pagará ao clube italiano 70 milhões de euros (R$ 432 milhões na cotação atual). O acerto depende apenas da liberação do presidente da Fiorentina, Rocco Commisso.
Nos últimos meses, segundo a imprensa italiana, a Fiorentina tentou renovar o contrato de Vlahovic, válido até junho de 2023, por mais três temporadas (até junho de 2026), além de dar uma valorização ao atleta. Diante do assédio de grandes clubes, porém, a situação não avançou.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Dusan Vlahovic foi o principal nome da Fiorentina na temporada 2021/22. Ao todo, o centroavante de 1,90m balançou as redes 21 vezes em 37 jogos no Campeonato Italiano. Na atual temporada, em uma partida pela Copa da Itália, o sérvio já marcou dois gols.

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