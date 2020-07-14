'Atletiba do YouTube' rende nova derrota judicial ao Coxa

Crédito: Geraldo Bubniak/AGB

O segundo jogo da final do Campeonato Paranaense de 2018 entre Athletico-PR e Coritiba onde o Furacão decidiu transmitir a partida em seu canal oficial do YouTube ainda gera repercussão jurídica onde, pela segunda instância, o Coxa foi derrotado.

O clube Alviverde moveu processo contra seu arquirrival alegando que houve prejuízo aos seus torcedores mediante a informação inicial de que não haveria transmissão do confronto.

Algo que aconteceu até os 44 minutos do primeiro tempo (momento em que a Rede Globo, proprietária dos direitos da competição, solicitou a derrubada da transmissão do YouTube) e também dos minutos finais na página do Athletico no Facebook.

Contudo, a 9ª Câmara Cível do Tribunal da Justiça do Paraná (TJ-PR), responsável pela decisão em segunda instância, manteve a decisão unânime dada em primeira instância de que não ficou comprovado o prejuízo apontado pelo Coritiba.