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'Atletiba do YouTube' rende nova derrota judicial ao Coxa

Com revés na segunda instância, última oportunidade do clube do Alto da Glória reverter o atual cenário é no Superior Tribunal de Justiça (STJ)...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 12:05

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 12:05

Crédito: Geraldo Bubniak/AGB
O segundo jogo da final do Campeonato Paranaense de 2018 entre Athletico-PR e Coritiba onde o Furacão decidiu transmitir a partida em seu canal oficial do YouTube ainda gera repercussão jurídica onde, pela segunda instância, o Coxa foi derrotado.
O clube Alviverde moveu processo contra seu arquirrival alegando que houve prejuízo aos seus torcedores mediante a informação inicial de que não haveria transmissão do confronto.
Algo que aconteceu até os 44 minutos do primeiro tempo (momento em que a Rede Globo, proprietária dos direitos da competição, solicitou a derrubada da transmissão do YouTube) e também dos minutos finais na página do Athletico no Facebook.
Contudo, a 9ª Câmara Cível do Tribunal da Justiça do Paraná (TJ-PR), responsável pela decisão em segunda instância, manteve a decisão unânime dada em primeira instância de que não ficou comprovado o prejuízo apontado pelo Coritiba.
Com isso, a equipe do Alto da Glória tem a sua disposição como último instrumento legal recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao todo, caso seja novamente derrotado, o clube terá de arcar com o prejuízo (já levando em consideração as custas do processo) um valor equivalente a R$ 90 mil.

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