Atletas do Palmeiras rebatem Sindicato: ‘Reiteramos interesse em jogar contra o Flamengo’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Os atletas do Palmeiras emitiram, na tarde desta quinta-feira (24), uma nota reiterando o desejo de disputar a partida contra o Flamengo, marcada para o próximo domingo (27), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão 2020.

Esta ação é uma resposta ao comunicado divulgado pelo Sindicato dos Atletas de SP na manhã de hoje. A entidade afirmava que poderia até 'buscar a Justiça' para adiar o jogo, devido ao elevado número de infectados pela Covid-19 no rubro-negro carioca.Confira a nota emitida pelos atletas do Verdão:

“Nós, atletas do Palmeiras, acabamos de receber a surpreendente notícia de que o Sindicato dos Atletas de SP teria publicado uma nota oficial em nosso nome, ameaçando a CBF com medidas judiciais para impedir a realização da partida do próximo domingo contra o Flamengo.

Em primeiro lugar, informamos que o Sindicato não obteve nossa autorização para emitir a referida nota e tampouco nos representa para este fim.

Além disso, é importante destacar que confiamos muito nos protocolos, bem como entendemos que a testagem prévia à partida garantirá a segurança necessária para sua realização sem maiores intercorrências. Portanto, não sentimos, de maneira alguma, qualquer ameaça à nossa saúde no contexto da mencionada partida.

Pelo contrário, assim como próprio Flamengo declarou confiar nos protocolos em outras oportunidades para o retorno das competições, também temos essa mesma convicção.

Portanto, desautorizamos expressamente que o Sindicato aja em nosso nome e reiteramos o interesse em jogar a partida deste domingo.

Atenciosamente,