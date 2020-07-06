futebol

Ativo no mercado: Botafogo negocia com Luiz Antônio, ex-Flamengo

Alvinegro faz sondagem e tem conversas formais com volante revelado na Gávea; movimento é pensando em uma reposição a curto prazo para Alex Santana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 00:41

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 00:41

Crédito: Márcio Cunha
Alex Santana não deixou o Botafogo de forma oficial ainda, mas o clube já pensa em uma possível reposição. Com a evidente saída do meio-campista, que negocia com o Ludogorets, da Bulgária, o clube de General Severiano fez uma sondagem formal e negocia com Luiz Antônio, volante de 29 anos revelado nas categorias de base do Flamengo.
O jogador está sem clube desde o começo do mês, quando seu contrato com o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, acabou. A contratação, portanto, seria sem custos. O salário de Luiz Antônio se encaixa na realidade financeira do clube, que trabalha com mais duas opções caso a atual negociação não se concretize.
As conversas ainda estão no estágio inicial. Luiz Antônio, inclusive, ainda nem saiu dos Emirados Árabes Unidos. Caso as negociações avancem, o volante viaja ao Brasil nos próximos dias para discutir os últimos termos e firmar contrato com o Botafogo.
No Brasil, Luiz Antônio jogou por Flamengo, Sport, Bahia e Chapecoense. Essa seria a primeira contratação de Paulo Autuori visando o começo do Campeonato Brasileiro, que deve iniciar no dia 9 de agosto.

