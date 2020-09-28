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futebol

Ativo na janela, Chelsea coloca Declan Rice como alvo principal

Blues tentam vender alguns jogadores para conseguir fazer uma oferta pelo meio-campista...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 13:20
Crédito: Divulgação/West Ham
Após as grandes contratações feitas, o Chelsea tem mais um alvo. De acordo com Fabrizio Romano, os Blues colocaram Declan Rice como alvo principal e tentarão contratá-lo antes do fechamento da janela de transferências.O Chelsea tenta vender alguns jogadores para conseguir fazer uma oferta por Rice. O West Ham, porém, mantém a posição de afirmar que o meio-campista não sairá. A negociação será difícil, mas pode ocorrer.
Nesta janela de transferências, o Chelsea já trouxe Timo Werner, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Ben Chilwell e Kai Havertz.

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