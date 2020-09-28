Ativo na janela, Chelsea coloca Declan Rice como alvo principal

Após as grandes contratações feitas, o Chelsea tem mais um alvo. De acordo com Fabrizio Romano, os Blues colocaram Declan Rice como alvo principal e tentarão contratá-lo antes do fechamento da janela de transferências.O Chelsea tenta vender alguns jogadores para conseguir fazer uma oferta por Rice. O West Ham, porém, mantém a posição de afirmar que o meio-campista não sairá. A negociação será difícil, mas pode ocorrer.