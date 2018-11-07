Athirson e outros craques do passado do Mengão em campo no Kleber Andrade

Todo mundo sabe que o Flamengo carrega uma linda história, recheada de conquistas importantes e craques que vestiram o manto que representa uma nação. E neste final de semana, o capixaba que torce para o Mengão terá uma chance de ouro para rever ídolos do passado em ação. No próximo sábado, nomes do porte do ex-laterais Athirson e Leandro, Rondinelli "Deus da Raça", Ronaldo Angelim, o Magro de Aço, Sávio entre outros craques que envergaram o manto sagrado, entrarão em campo para o confronto Heróis da Nação x Seleção FAP, no Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h.

Craques do passado do Flamengo estarão em campo no próximo sábado no Kleber Andrade Crédito: Beto Morais/Divulgação

Quer mais um bom motivo para prestigiar essas feras em campo? Assinantes do Jornal A Gazeta e leitores do Jornal Notícia Agora terão um descontaço no evento. Além dos nomes já citados, também estarão em campo os ex-jogadores: Tita, Raul, Nunes, Marinho, Júlio César Uri Gueller, Andrade, Lico e Adílio.

Athirson, campeão da Copa Mercosul de 1999 pelo Flamengo, comenta a expectativa para o fim de semana. "Será mais um encontro maravilhoso, é muito gratificante. Poder estar reunido com tantas feras campeãs do mundo e recebendo todo o carinho do torcedor, é especial. Neste final de semana não será diferente", garantiu o ex-lateral que quer fazer uma verdadeira festa para os flamenguistas capixabas.

O torcedor não se limitará a ver os craques de outrora apenas dentro de campo. Será possível bater um papo descontraído com os jogadores em uma roda de boteco no hotel onde será promovido o encontro entre ídolo e torcedor. Amanhã, haverá uma noite de autógrafos, e no sábado, após a partida, jogadores e torcedores poderão se encontrar em jantar caprichado.

Momento do Time

Athirson também falou sobre o momento do Flamengo no Brasileirão. O ex-lateral ainda acredita no título."O Flamengo tem buscado os resultados. Então acredito que se os jogadores focarem no objetivo ainda dá para buscar o título. É muito difícil, mas não impossível", disse o lateral via assessoria de imprensa.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL:

Sexta-feira

19h00: Entrevista coletiva no Hotel Golden Tulip (Vitória/ES)

20h00: Encontro com os Heróis da Nação

Sábado

09h00: Academia de Futebol (Estádio Kleber Andrade - Cariacica/ES)

16h00: Jogo Festivo - Heróis x Sel. FAP (Estádio Kleber Andrade)

20h00: Jantar de confraternização no Hotel Golden Tulip (Vitória/ES)

Locais de venda

Vitória: RetrôMania e Loja Nação Rubro-Negra (Shopping Vitória), Libanesa Homem (Praia do Canto), Motta Sports (Jardim da Penha) e Ademar Cunha (Centro).

Vila Velha: RetrôMania e Loja Nação Rubro-Negra (Shopping Vila Velha) e Ademar Cunha (Novo México).

Serra: Ademar Cunha (Laranjeiras)

Guarapari: Ademar Cunha.

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00

Promoção do Jornal Notícia Agora: Basta o leitor recortar o cupom que vem sendo publicado diariamente e apresentá-lo no momento da compra do ingresso para pagar apenas R$ 25,00.