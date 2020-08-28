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Atendido pelo ídolo Diego Alves, jovem é presenteado com luvas e chuteira: ‘Torcendo muito por você’

Luiz Otávio, de apenas 17 anos, fez o pedido ao goleiro do Flamengo pelo Twitter e recebeu ainda uma luva autografada para guardar como recordação...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 17:39
Crédito: Reprodução / YouTube
Os benefícios das redes sociais fizeram com que uma ação se tornasse a realização do sonho de Luiz Otávio, de apenas 17 anos. Explica-se: o jovem goleiro amador, natural de Engenheiro Pedreira (Zona Oeste do Rio de Janeiro), decidiu pedir a Diego Alves, um de seus ídolos, par de luvas e chuteiras para praticar com os amigos. E o goleiro do Flamengo, via Twitter, viu o pedido e o atendeu.
- Fiquei sabendo da sua história, que você queria ser goleiro e não tinha uma luva para treinar. Te desejo toda sorte do mundo, espero que você conquiste seu objetivo. Estou torcendo muito por você - disse Diego Alves, em mensagem para o torcedor.
Luiz Otávio chegou a fazer teste no Nova Iguaçu, mas não pôde dar seguimento aos treinamentos devido às suas condições financeiras. - Eu não tenho uma chuteira. Uma hora eu vou comprar uma, mas sempre que agarro uso uma chuteira emprestada.
Diego Alves ficou sensibilizado com a história de Luiz Otávio e, além de ceder uma chuteira e um par de luvas para a prática rotineira do jovem, ainda autografou outro par de luvas para que ele guardasse de recordação. E falou ao camisa 1 do Fla:
- Diego Alves, te amo muito. Você sempre vai ser meu ídolo - falou o torcedor rubro-negro, presenteado pelo goleiro. Confira a entrega do material, organizada por Diego Alves e feita pelo canal “Barbaridade”:

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