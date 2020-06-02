'Até quando nós, negros, seremos discriminados pela cor de nossa pele?', questiona Bruno Henrique

A fim de ecoar o movimento "Vidas negras importam", Bruno Henrique, do Flamengo, se manifestou na onda dos protestos antirracistas mundo afora. As manifestações começaram após o assassinato de George Floyd, negro, imobilizado e asfixiado pelo joelho até a morte pelo policial Derek Chauvin, em Minneapolis, nos Estados Unidos.
Em seu perfil oficial no Twitter, o atacante do Rubro-Negro desabafou e questionou a respeito das discriminações e menosprezos que a população negra sofre diariamente. Ao fim da mensagem, emendou com a hashtag "#BlackLivesMatter".
- Até quando nós, negros, seremos discriminados, menosprezados pela cor de nossa pele ou então encarados com desdém e desconfiança da cabeça aos pés? Quando um negro poderá sair da sua casa pela manhã sem nenhuma preocupação, sem temer pela sua vida? Quero poder criar o meu filho num mundo em que de fato a vida dele tenha valor. São inúmeros George Floyd, João Pedro e tantos outros a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Chega! #BlackLivesMatter - escreveu Bruno Henrique, pai do pequeno Lorenzo.num mundo em que de fato a vida dele tenha valor. São inúmeros George Floyd, João Pedro e tantos outros a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Chega! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/GQ3BjxqnIv— brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) June 2, 2020 Gabigol, Gerson, Vitinho, Lázaro, Hugo Souza (Neneca) e Everton Ribeiro (veja aqui) foram outros atletas do clube que ecoaram o movimento, impulsionado nos últimos dias. O Fla também apoiou a causa, através da seguinte postagem:
- Não podemos nos calar! Ficar em silêncio é estar ao lado do opressor - escreveu o clube.Não podemos nos calar! Ficar em silêncio é estar ao lado do opressor.
Precisamos ser antirracismo hoje e sempre. ✊? #VidasNegrasImportam #CRF pic.twitter.com/Cmr4UMWzgx— Flamengo (@Flamengo) June 1, 2020 E MAIS:'Se caso George Floyd não tivesse acontecido, talvez João Pedro estaria no esquecimento', lamenta GrafiteEverton Ribeiro se manifesta contra racismo: 'Não quero ficar em silêncio''Vidas negras importam': veja os jogadores do Flamengo que apoiam o movimento antirracista E MAIS: