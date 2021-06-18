Ataque do Inter vive período de seca; confira

Crédito: Galhardo fez o primeiro gol no GreNal 431 (Divulgação/Internacional

O ano do Internacional começou de maneira promissora. Com a chegada de Miguel Ángel Ramírez, o Colorado emplacou vitórias e deu sinais que 2021 seria bem diferente.

Porém, poucos meses depois, a realidade é assustadora, principalmente para os jogadores do sistema ofensivo do clube vermelho de Porto Alegre.

Nas últimas quatro partidas, nenhum atacante balançou a rede e o time, que antes tinha Ramírez e agora conta com Osmar Loss, sentiu o baque.

A última vez que um atacante balançou a rede foi no dia 3 de junho, quando o Inter bateu o Vitória por 1 a 0 e Thiago Galhardo anotou.