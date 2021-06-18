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Ataque do Inter vive período de seca; confira

Nos últimos quatro jogos, o sistema ofensivo do Colorado não marcou nenhum gol...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 10:55

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 10:55

Crédito: Galhardo fez o primeiro gol no GreNal 431 (Divulgação/Internacional
O ano do Internacional começou de maneira promissora. Com a chegada de Miguel Ángel Ramírez, o Colorado emplacou vitórias e deu sinais que 2021 seria bem diferente.
Porém, poucos meses depois, a realidade é assustadora, principalmente para os jogadores do sistema ofensivo do clube vermelho de Porto Alegre.
Nas últimas quatro partidas, nenhum atacante balançou a rede e o time, que antes tinha Ramírez e agora conta com Osmar Loss, sentiu o baque.
A última vez que um atacante balançou a rede foi no dia 3 de junho, quando o Inter bateu o Vitória por 1 a 0 e Thiago Galhardo anotou.
Desde então, nos três gols marcados contra Fortaleza, Vitória e Bahia, apenas atletas do meio-campo balançaram a rede.

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