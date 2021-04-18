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futebol

Atacantes do São Paulo brilham em começo da temporada de Crespo

Tricolor tem 20 gols no Campeonato Paulista, sendo o melhor ataque do Campeonato Paulista. Dos sete atacantes inscritos no estadual, apenas dois não marcaram ainda...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem no ataque o seu ponto forte neste começo de temporada sob o comando de Hernán Crespo, curiosamente ex-atacante durante sua carreira como jogador de futebol. Os números vão além do melhor ataque do estadual, com 20 gols feitos.
ATUAÇÕES: Pablo marca e São Paulo bate o Palmeiras em bela atuação coletiva
O aproveitamento dos atacante do Tricolor está muito bom nesta temporada e todos vêm aproveitando as chances nessa maratona de partidas do clube em meio a disputa do Paulistão e o início da Libertadores da América.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Dos sete atacantes inscritos no Paulistão, apenas Galeano e Bruno Rodrigues ainda não balançaram as redes adversárias. Pablo (3), Rojas (2), Vitor Bueno (1), Luciano (1) e Eder (1) já deixaram suas marcas no estadual. Crespo falou sobre o aproveitamento dos atacantes após a vitória no Choque-Rei.
- Seguramente, o sistema de jogo que temos aproveita muito a capacidade dos jogadores de frente. Então, é logico que Luciano fez gol, Pablo marcou, Vitor Bueno marcou. Somos uma equipe ofensiva, é fundamental um centroavante com vontade de fazer gols e eles têm - disse o argentino.
Com essa 'fome de gols', o São Paulo se prepara para estrear na Libertadores diante do Sporting Cristal (PER), às 21h30, na próxima terça-feira. O Tricolor embarca para o Peru neste domingo.

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