Atacante Edu Capetinha é anunciado e está de volta ao Rio Branco

O Capetinha está de volta! Destaque do Rio Branco na conquista do Capixabão em 2015, o atacante Edu retorna ao clube alvinegro para reforçar a equipe na Série B do Capixabão. Edu chega ao Estado no próximo domingo (25) para assinar contrato e iniciar os treinamentos junto com o elenco no CT da Apofes, em Vila Velha.

A expectativa de voltar a jogar pelo clube é enorme por conta de tudo que eu vivi com a camisa do Rio Branco. Eu me identifiquei muito com o clube e com a torcida. Vamos colocar o Rio Branco de volta ao seu lugar, afirmou o novo atacante alvinegro.

Edu foi um dos grandes nomes do Capa-Preta na temporada 2015, quando o clube conquistou seu 37º título estadual. O habilidoso atacante marcou quatro gols e também se destacou pela velocidade na construção das principais jogadas do sistema ofensivo.

Na Série D, no mesmo ano, ajudou a equipe a chegar até às oitavas de final. O destaque foi tão grande que ele chamou a atenção e foi contratado pela Caldense, que eliminou o Brancão nas oitavas.

Foi uma das melhores fases da minha carreira. No Estadual, por oito rodadas fizemos a melhor campanha do País naquele ano. E isso só me motiva mais a vestir essa camisa, disse o atleta.

Grande conquista

Para o presidente do Rio Branco, César Costa, a chegada de Edu é uma grande conquista para o clube. Ele ressalta que a identificação do atacante com o clube e a vontade do jogador em vestir a camisa alvinegra contribuíram para o esforço da diretoria em trazer o atleta de volta.

É um jogador de altíssimo nível. Ele é muito mais do que um atacante eficiente, é um atleta com identificação muito grande com a torcida. Edu fez um campeonato mágico em 2015, com dedicação e raça, virando um ídolo em pouco tempo e fazendo parte de um grupo que vai ficar marcado para sempre na história do Capa-preta. Um dos motivos desse esforço em trazer o Edu é o espírito campeão dele. Não é só a contratação de um jogador, é a chegada de um ídolo, afirmou César Costa.

Edu tem 27 anos e é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No Estado, além do Rio Branco, o atacante já defendeu o Conilon, onde foi vice-campeão capixaba em 2012. Ele também estava no elenco do Real Noroeste que foi campeão da Copa Espírito Santo em 2013.

Ficha técnica

Nome: Edu da Silva Duarte Gonçalves

Posição: Atacante

Idade: 27 anos

Altura: 1,64m

Peso: 63 kg