Atacante do Ceará nega que esteja com COVID-19

Na semana passada, o jornal O POVO e o próprio Ceará, confirmaram que o atacante Leandro Carvalho havia testado positivo para a COVID-19. Sendo assim, ele iria se apresentar apenas na segunda semana de junho para respeitar a quarentena.E MAIS:Napoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanholEm Pernambuco, Federação tem data base para volta do estadualMaradona decide o seu destino no Gimnasia La PlataNa última terça-feira à noite, em live com a torcida organizada do Ceará, em comemoração aos 106 anos do clube, o jogador desmentiu a informação.