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futebol

Atacante do Ceará nega que esteja com COVID-19

Em live da torcida organizada do clube, Leandro Carvalho desmentiu a informação que está infectado pelo vírus...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 13:01

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 13:01

Crédito: Stephan Eliart/Ceará
Na semana passada, o jornal O POVO e o próprio Ceará, confirmaram que o atacante Leandro Carvalho havia testado positivo para a COVID-19. Sendo assim, ele iria se apresentar apenas na segunda semana de junho para respeitar a quarentena.E MAIS:Napoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanholEm Pernambuco, Federação tem data base para volta do estadualMaradona decide o seu destino no Gimnasia La PlataNa última terça-feira à noite, em live com a torcida organizada do Ceará, em comemoração aos 106 anos do clube, o jogador desmentiu a informação.
‘Não, não. Estava não. Quer me matar, Cartolouco? Aí é f***’, declarou o atacante do Vozão.
Até o fechamento da matéria, o Ceará ainda não se manifestou sobre a declaração do atleta e a programação é que Leandro Carvalho se apresente apenas na próxima semana. E MAIS:

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