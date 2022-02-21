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futebol

Atacante Cuello segue com futuro indefinido

Jogador que esteve por empréstimo no Bragantino é alvo do Athletico-PR, que já se comunicou com o dono de seus direitos...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 08:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 08:47
Apesar de ter passado as duas últimas temporadas defendendo a equipe do Bragantino, o atacante argentino Tomás Cuello vive um momento de indefinição sobre qual será a sua próxima equipe.>Não fique de fora de nenhuma partida, baixe o app de resultados do LANCE!O atleta de 21 anos de idade viu seu acordo de empréstimo com o Massa Bruta se encerrar em dezembro do ano passado, tendo ele que retornar a Argentina, já que tem seus direitos ligados a equipe do Atlético Tucumán.
E, apesar das negociações para um novo vínculo entre as partes (dessa vez com a aquisição de direitos) estar em curso desde novembro do ano passado, como relatou o Diretor Executivo do Braga, Thiago Scuro, pode ser que o futuro do atleta não seja em Bragança Paulista.
Isso porque o Athletico-PR não apenas observa a situação como teve a iniciativa de abordar o clube argentino sobre a possibilidade de negociação, fazendo uma oferta que seria na casa dos 2,5 milhões de dólares (quase R$ 13 milhões) segundo apurou a jornalista Nadja Mauad.
Desta forma, o Furacão estaria otimista com o desfecho das conversas, tendo até mesmo agendado uma reunião com o próprio Cuello nesta semana para convencê-lo da proposta em atuar no clube paranaense já que, recentemente, o avante afirmou que tinha o desejo de continuar no Bragantino.
Crédito: AriFerreira/RedBullBragantino

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