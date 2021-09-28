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Atacante comemora bom momento e classificação do União Suzano à segunda fase da Série B do Paulistão

Patryck Ferreira é o artilheiro do Usac na temporada atual e voltou a balançar as redes na vitória contra o Manthiqueira, no domingo...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 22:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 22:41
Crédito: Atacante Patryck Ferreira vive bom momento na segunda divisão do futebol paulista (Divulgação / USAC.
Com a vitória no último domingo por 1x0, diante do Manthiqueira, com gol do atacante Patryck Ferreira, o União Suzano fechou a fase classificatória da segunda divisão paulista na primeira colocação geral. Com 26 pontos conquistados, a equipe agora enfrenta o Caieiras na fase oitavas de final.
Artilheiro do time na temporada, Patryck voltou a ser destaque. O atacante reconhece o bom momento e reafirma ter condições de brigar por uma vaga entre os onze iniciais.
- Primeiramente quero agradecer a Deus. Foi um gol muito importante para a manutenção da liderança no geral. Pelo jogo de hoje e pelo trabalho ao longo da semana posso dizer que estou aqui pra somar e agregar com o elenco, espero ter mais oportunidades, vou trabalhar para isso. Sei que posso colaborar muito com o grupo - afirmou.
O Usac conquistou a primeira colocação geral da 2ª divisão paulista no saldo de gols superando o Flamengo de Guarulhos. Patryck acredita que a equipe tem tudo para repetir as boas atuações na fase mata-mata da competição.
- Alcançamos o objetivo que era terminar líder do grupo e líder também do geral. Toda dedicação no trabalho desde o começo do ano começa a surtir efeito em campo. Agora vamos fortes pra segunda fase, mesmo podendo classificar com empate, vamos jogar sempre pela vitória.
O União Suzano inicia a caminhada nas oitavas de final na quarta-feira, fora de casa. O jogo da volta com o Caieiras está agendado para domingo, em Suzano.

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