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Assistente de Gales diz que Bale está apaixonado novamente pelo futebol

Robert Page gostou da ida do atacante para o Tottenham e elogiou o técnico José Mourinho por prepará-lo para jogar os 90 minutos. Atleta estava insatisfeito no Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 15:28

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 15:28

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Robert Page, técnico assistente da seleção do País de Gales, revelou que Gareth Bale voltou a estar apaixonado com o futebol. Em entrevista coletiva na véspera da partida contra a Irlanda, pela Liga das Nações, o comandante, que está interinamente no lugar de Ryan Giggs, mostra confiança no seu principal jogador.
- Percebe-se que está desfrutando do futebol e sempre adora vir para Gales. É o primeiro que entre pelas portas. Agora é parte de uma equipe que o quer, com um treinador que o faz jogar dia sim, dia não, para que pouco a pouco jogue os 90 minutos consistentemente. Temos nas mãos um jogador que voltou a se apaixonar no futebol.Em seus primeiros meses no Tottenham, Bale teve que se recuperar de uma lesão muscular, mas já está sendo utilizado por José Mourinho em duelos válidos pela Liga Europa e Campeonato Inglês. O atacante estava insatisfeito no Real Madrid, onde não tinha oportunidades no comando de Zidane.

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