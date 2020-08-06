Ascensão de Matheus Babi aumenta opções ofensivas do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um atacante reserva era uma das prioridades do Botafogo no mercado para a disputa do Campeonato Brasileiro. A ideia de ter uma opção direta a Pedro Raul - que havia participado de alguns jogos antes da paralisação no 'sacrifício', com dores musculares - foi solucionada com Matheus Babi, destaque do Macaé no Campeonato Carioca.

O reforço começou a treinar com o grupo no retorno do Botafogo às atividades presenciais ao Estádio Nilton Santos, pouco mais de uma semana antes do recomeço do Campeonato Carioca. Desde então, vem se adaptando e agradando membros da comissão técnica.A confirmação veio no último sábado. Matheus Babi entrou no segundo tempo e marcou o gol do empate no amistoso realizado diante do Fluminense, o primeiro com a camisa alvinegra.

- O Babi tem surpreendido muito toda a gente, no dia a dia, nos treinos. Será uma competição importante e quem ganha com isso é o Botafogo com alternativas. Isso força uma competitividade interna interessante - afirmou o treinador Paulo Autuori, após a partida.

Matheus Babi e Pedro Raul travam uma disputa saudável pela posição. O segundo é um dos artilheiros do Botafogo na temporada, com cinco gols. A procura da diretoria era por um jogador que pudesse substituí-lo, ocasionalmente, à altura, com o intuito de fortalecer o elenco.