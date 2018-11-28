Artilheiro, Icardi dá relógios de luxo para colegas da Inter de Milão

Já imaginou dar um relógio de luxo para alguém especial? Agora veja o que o argentino Mauro Icardi fez. Com 29 gols, o jogador foi o artilheiro do Campeonato Italiano e ajudou a Inter de Milão a voltar à Liga dos Campeões. Por isso, o atacante de 25 anos teve a brilhante (e cara!) ideia de distribuir relógios Rolex para todos os colegas do time italiano. Entre os presenteados e sortudos, o zagueiro brasileiro Miranda.