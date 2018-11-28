Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Um amigo desses!

Artilheiro, Icardi dá relógios de luxo para colegas da Inter de Milão

Argentino fez 29 gols no Campeonato Italiano e quis retribuir quem o ajudou. Zagueiro Miranda foi um dos sortudos

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 18:31
Todos os jogadores da Inter de Milão ganharam de Icardi um relógio Rolex Crédito: Reprodução/Instagram
Já imaginou dar um relógio de luxo para alguém especial? Agora veja o que o argentino Mauro Icardi fez. Com 29 gols, o jogador foi o artilheiro do Campeonato Italiano e ajudou a Inter de Milão a voltar à Liga dos Campeões. Por isso, o atacante de 25 anos teve a brilhante (e cara!) ideia de distribuir relógios Rolex para todos os colegas do time italiano. Entre os presenteados e sortudos, o zagueiro brasileiro Miranda.
No Instagram, o jogador escreveu: "Eu certamente nunca irei esquecer: Artilheiro 2017/2018. Mas eu não queria lembrar sozinho, porque sem vocês, não seria possível." 
 
Icardi presenteia Miranda com um relógio de luxo Crédito: Reprodução/Instagram
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados