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Artilheiro do Vasco, Cano é chamado de 'maquina de gols' pela Fifa

Atacante argentino fez o gol da vitória vascaína sobre o Athletico Paranaense, por 1 a 0, neste domingo, em São Januário, pela oitava rodada do Brasileirão...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 21:11

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 21:11
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O gol que marcou na vitória do Vasco sobre o Athletico Paranaense, por 1 a 0, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, fez Germán Cano ganhar moral com a Fifa. Em post em suas redes sociais, a entidade máxima do futebol considerou o atacante argentino uma máquina de gols.
Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
— German Cano é uma máquina de gols! O argentino pode se tornar o primeiro estrangeiro em quase 50 anos a terminar como artilheiro do Campeonato Brasileiro? Vasco da Gama vai se tornar campeão? — afirmou a Fifa.
Vice-artilheiro do Brasileirão, Cano tem cinco gols marcados na competição, um a menos do que o meia Thiago Galhardo, do Internacional. O Vasco voltará a campo na próxima quinta-feira, às 21 horas, para receber o Atlético Goianiense em São Januário, pela nona rodada do Brasileiro.
Confira o post da Fifa em homenagem a Cano:

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