Artilheiro do Vasco, Cano é chamado de 'maquina de gols' pela Fifa

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O gol que marcou na vitória do Vasco sobre o Athletico Paranaense, por 1 a 0, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, fez Germán Cano ganhar moral com a Fifa. Em post em suas redes sociais, a entidade máxima do futebol considerou o atacante argentino uma máquina de gols.

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— German Cano é uma máquina de gols! O argentino pode se tornar o primeiro estrangeiro em quase 50 anos a terminar como artilheiro do Campeonato Brasileiro? Vasco da Gama vai se tornar campeão? — afirmou a Fifa.

Vice-artilheiro do Brasileirão, Cano tem cinco gols marcados na competição, um a menos do que o meia Thiago Galhardo, do Internacional. O Vasco voltará a campo na próxima quinta-feira, às 21 horas, para receber o Atlético Goianiense em São Januário, pela nona rodada do Brasileiro.