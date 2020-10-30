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Artilheiro do Tricolor, Brenner marca um gol a cada 89 minutos em 2020

Jovem revelação do Tricolor marcou cinco gols nos últimos três jogos sob o comando de Fernando Diniz e passa a ser o nome mais efetivo do elenco na temporada....

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 08:00
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
O atacante Brenner vive seu melhor momento na carreira desde sua profissionalização, em 2017. Autor de dois gols na partida da última quarta, contra o Lanús, o garoto de Cotia é o artilheiro isolado do São Paulo na temporada, com 13 gols. Ao todo, o dono da camisa 30 do Tricolor precisa de apenas 89 minutos em campo para marcar um gol em 2020.
Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o jovem Brenner - de apenas 20 anos - participou de 22 partidas na temporada. São dez jogos escalado como titular e 12 saindo do banco de reservas. Por conta disso, o atacante soma 1.159 minutos em campo neste ano e, portanto, precisa de pouco tempo para marcar embora sua média seja de 0,59 gols por jogo.No fim do ano passado, o jogador nem sequer estava nos planos do São Paulo, mas contou com o respaldo de Fernando Diniz - com quem havia trabalhado no Fluminense. O atacante demorou a engrenar, sobretudo por conta da concorrência com nomes como Pablo, Pato e Antony - nomes que chegaram a assumir a titularidade do Tricolor ao longo desta temporada.
- Acho que é um dos principais pilares para estar vivendo esse momento. Devo muito ao professor Diniz, me ajudando no dia a dia a melhorar como pessoa e dentro de campo. Só tenho a evoluir ouvindo e continuar fazendo. Vou ser recompensado - afirmou o jogador, demonstrando gratidão à oportunidade dada pela atual comissão técnica.
No próximo domingo, às 16h, o São Paulo mede forças com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Artilheiro da equipe e único jogador do elenco a marcar em todas as competições que o clube disputou em 2020, Brenner é a esperança de gols contra a badalada equipe rubro-negra.

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