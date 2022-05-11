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futebol

Artilheiro do SKA Brasil, Uberaba destaca empenho do time: 'Nunca falta'

Centroavante divide a artilharia do Paulista Segunda Divisão com mais quatro atletas. Próximo adversário é o ECUS, neste domingo, às 15h, em Suzano, pela quarta rodada...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 10:20
Artilheiro do SKA Brasil, o centroavante Marcus Uberaba marcou seu terceiro gol no Paulista Segunda Divisão diante do Jabaquara, na vitória por 4 a 0, pela terceira rodada da competição.
O triunfo colocou o SKA na segunda colocação do torneio. Uberaba citou o esforço e o empenho para ser o artilheiro da equipe.
- Acredito que o meu esforço e empenho não mudaram, continuam grandes em busca do objetivo maior, que é a vitória da equipe. Os gols serão consequências. Este último gol realizado contribuiu para mais uma vitória na competição - vibrou o jogador, antes de exaltar o trabalho da equipe.- Equipe concisa, bem preparada, temos grandes jogadores e estamos as melhores colocações dentro do campeonato. Destaco também a garra e dedicação de enfrentar todos os obstáculos buscando sempre uma evolução constante em cada jogo - acrescentou.
O próximo adversário será o ECUS, neste domingo, às 15h, em Suzano, pela quarta rodada do Paulista Segunda Divisão. Marcus Uberaba sabe que não terá trabalho fácil pela frente.
- Adversário forte, equilibrado e bem preparado. A pressão fora de casa é significativa, porém, também auxilia para buscar cada vez mais dar o melhor resultado também para nossa torcida - finalizou.
Crédito: MarcusUberabajámarcoutrêsgolsemtrêspartidasnoPaulistaSegundaDivisão(Divulgação:SKABrasil

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