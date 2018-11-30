Artilheiro da Copa ES, volante Ranieri vai reforçar o Rio Branco

Um dos destaques do futebol capixaba na temporada, Ranieri agora vai vestir a camisa do Rio Branco. O volante, que foi artilheiro da última Copa Espírito Santo com seis gols, já assinou pré-contrato e foi confirmado pela diretoria capa-preta para a disputa do Capixabão 2019.
No primeiro semestre deste ano, o jogador fez parte da seleção do Capixabão, atuando pelo Espírito Santo, onde foi artilheiro. No segundo semestre, foi vice-campeão da Copa Espírito Santo vestindo a camisa do Atlético de Itapemirim. Ranieri atua como volante e também como lateral.
Contratações
Essa é a sétima contratação do Rio Branco visando o próximo ano. Já foram anunciados os zagueiros Dilsinho, Lucas Barboza e Rhamon Mexicano, o meia Canário, o atacante Edu e o técnico Caco Espinoza.
Ficha técnica
Nome: José Ranieri da Silva Pedro (Ranieri)
Idade: 30 anos
Clubes: Bonsucesso, Barra da Tijuca, Espírito Santo e Atlético de Itapemirim
Posição de origem: volante