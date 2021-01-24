Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arthur marca pela primeira vez, e Juve derrota o Bologna pelo Italiano

Com um gol do brasileiro, Velha Senhora vence por 2 a 0 e assume a quarta colocação do Campeonato Italiano. McKennie completou o marcador da partida...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 10:28

LanceNet

Crédito: Reprodução/Twitter
Com um gol do brasileiro Arthur, a Juventus derrotou o Bologna por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Italiano. McKennie marcou completou o marcador. Com o resultado, a Velha Senhora chegou a 36 pontos e subiu para a quarta colocação. Já o Bologna, segue na 13ª posição, com 20 pontos.Arthur marca pela primeira vez
Como já era esperado, a Juventus começou a partida com amplo domínio, sem dar muitas chances ao Bologna. E logo aos 15 minutos, o brasileiro Arthur apareceu para abrir o placar, com chute de fora da área, após receber um passe de Cristiano Ronaldo.
Domínio, mas sem bola na rede
Após o gol, a Juventus não diminuiu o ritmo em campo. A Velha Senhora seguiu bastante ofensiva, criando várias chances de ampliar o marcador, porém acabou pecando nas finalizações.
Segundo tempo equilibrado
Atrás no placar, o Bologna voltou do intervalo com uma postura mais agressiva para a etapa final. A Juventus encontrou mais dificuldades para criar chances e ainda tomou alguns sustos na defesa.
Gol para tranquilizar
A partir dos 20 minutos, a Juventus foi retomando o controle do jogo. Os espaços foram aparecendo para a Velha Senhora, que conseguiu ampliar o marcador com McKennie.
Sequência
A Juventus volta a campo nesta quarta, contra o Spal, pela Copa da Itália. Já o Bolgona retorna no próximo sábado, contra o Milan, pelo Campeonato Italiano.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados