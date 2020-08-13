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futebol

Arsène Wenger recusou proposta para treinar o Barcelona

Ex-treinador do Arsenal chegaria para substituir Quique Sétien...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 09:30

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 09:30

Crédito: Adrian Dennis / AFP
Sem clube desde que deixou o Arsenal em 2018, Arsène Wenger foi abordado pelo Barcelona. Segundo o "Le10Sport", o treinador teve uma reunião com os dirigentes do clube catalão, mas acabou recusando a proposta.
O objetivo de Wenger seria de assumir os catalães nas oitavas de final da Liga dos Campeões e começar a preparar a equipe para a próxima temporada. Wenger, por sua vez, não aceitou.
Atualmente com 70 anos, Wenger passou 22 temporadas no comando do Arsenal. Ele conquistou três vezes o Campeonato Inglês.

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