Arsène Wenger recusou proposta para treinar o Barcelona

Crédito: Adrian Dennis / AFP

Sem clube desde que deixou o Arsenal em 2018, Arsène Wenger foi abordado pelo Barcelona. Segundo o "Le10Sport", o treinador teve uma reunião com os dirigentes do clube catalão, mas acabou recusando a proposta.

O objetivo de Wenger seria de assumir os catalães nas oitavas de final da Liga dos Campeões e começar a preparar a equipe para a próxima temporada. Wenger, por sua vez, não aceitou.