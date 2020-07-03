Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal e Wolves se enfrentam por sonho de competição europeia

Arsenal sonha com Liga dos Campeões, mas quer, pelo menos, garantir Liga Europa. Wolverhampton está apenas dois pontos atrás do Chelsea e quer manter boa fase...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:25

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:25

Crédito: AFP
O Arsenal vive um bom momento, são três vitórias seguidas, duas pela Premier League e uma pela Copa da Inglaterra, mas encara neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), o Wolverhampton, o time sensação da temporada. Enquanto os Gunners buscam subir na tabela e alcançar zona de classificação para competições europeias, o time de Nuno Espírito Santo sonha em estar na próxima Liga dos Campeões.
Arteta tem estado muito satisfeito com os recentes resultados e desempenho de seus comandados, mas sabe que nesta partida fora de casa irá encontrar um adversário muito perigoso e diferente do último adversário.
- Eles mostraram performances consistentes. Eles tem um estilo de jogo e uma identidade clara do que querem fazer. O treinador criou o ambiente perfeito para os jogadores. Eles competem muito, tem um plano de jogo claro de como eles vão se expor diante do oponente, são sólidos defensivamente e com bons talentos no ataque. Time muito complicado.
Por outro lado, o técnico Nuno Espírito Santo também manteve a cautela com relação ao adversário. A equipe que está em 5º lugar tenta se manter consistente e parar o crescimento do rival que está se tornando uma ameaça.
- Eles mudaram. O Arsenal mudou de treinador, eles mudaram suas ideias e tem um plantel muito talentoso. Amanhã será um novo jogo, novas situações vão acontecer e que vão demandar uma resposta nossa. Nós esperamos um desafio difícil.
O técnico dos Wolves irá completar 150 jogos no comando da equipe e espera vencer e tirar o rival da briga por vaga de Liga Europa. Os Gunners se encontrar na 7º posição, mas ainda estão seis pontos atrás de Wolverhampton e Manchester United.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados