Arsenal e Wolves se enfrentam por sonho de competição europeia

Crédito: AFP

O Arsenal vive um bom momento, são três vitórias seguidas, duas pela Premier League e uma pela Copa da Inglaterra, mas encara neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), o Wolverhampton, o time sensação da temporada. Enquanto os Gunners buscam subir na tabela e alcançar zona de classificação para competições europeias, o time de Nuno Espírito Santo sonha em estar na próxima Liga dos Campeões.

Arteta tem estado muito satisfeito com os recentes resultados e desempenho de seus comandados, mas sabe que nesta partida fora de casa irá encontrar um adversário muito perigoso e diferente do último adversário.

- Eles mostraram performances consistentes. Eles tem um estilo de jogo e uma identidade clara do que querem fazer. O treinador criou o ambiente perfeito para os jogadores. Eles competem muito, tem um plano de jogo claro de como eles vão se expor diante do oponente, são sólidos defensivamente e com bons talentos no ataque. Time muito complicado.

Por outro lado, o técnico Nuno Espírito Santo também manteve a cautela com relação ao adversário. A equipe que está em 5º lugar tenta se manter consistente e parar o crescimento do rival que está se tornando uma ameaça.

- Eles mudaram. O Arsenal mudou de treinador, eles mudaram suas ideias e tem um plantel muito talentoso. Amanhã será um novo jogo, novas situações vão acontecer e que vão demandar uma resposta nossa. Nós esperamos um desafio difícil.