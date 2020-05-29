Arsenal à procura de um substituto para Aubameyang, diz jornal

Crédito: Victor Osimhen já disputou 38 partidas e marcou 18 gols com a camisa doLille, da França (AFP

O futuro de Pierre-Emerick Aubameyang no Arsenal parece estar com os dias contados. Com isso, o clube londrino já está se movimentando no mercado para buscar um substituto para o gabonês. Segundo o diário britânico 'Daily Express', o principal nome do momento é do atacante nigeriano Victor Osimhen , do Lille.

O jogador de 21 anos foi um dos destaques da equipe francesa na temporada antes da propagação do novo coronavírus pelo mundo, que interrompeu o futebol mundial e fez com que o governo e a federação da França cancelasse sua liga e decretasse o Paris Saint-Germain como campeão.

Desde que chegou ao Lille vindo do Charleroi, da Bélgica, o jovem já disputou 38 partidas e marcou 18 gols com a camisa do time francês. Já pela seleção nigeriana, foram 8 jogos e 4 tentos. Ele se tornou o primeiro jogador a marcar pelo menos cinco gols em seus primeiros cinco jogos na liga francesa.