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Arsenal à procura de um substituto para Aubameyang, diz jornal

Segundo o diário 'Daily Express', o principal nome do momento é do atacante nigeriano Victor Osimhen, do Lille. Sem acordo para renovação, ingleses pretendem vender gabonês...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 11:50

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 11:50

Crédito: Victor Osimhen já disputou 38 partidas e marcou 18 gols com a camisa doLille, da França (AFP
O futuro de Pierre-Emerick Aubameyang no Arsenal parece estar com os dias contados. Com isso, o clube londrino já está se movimentando no mercado para buscar um substituto para o gabonês. Segundo o diário britânico 'Daily Express', o principal nome do momento é do atacante nigeriano Victor Osimhen , do Lille.
O jogador de 21 anos foi um dos destaques da equipe francesa na temporada antes da propagação do novo coronavírus pelo mundo, que interrompeu o futebol mundial e fez com que o governo e a federação da França cancelasse sua liga e decretasse o Paris Saint-Germain como campeão.
Desde que chegou ao Lille vindo do Charleroi, da Bélgica, o jovem já disputou 38 partidas e marcou 18 gols com a camisa do time francês. Já pela seleção nigeriana, foram 8 jogos e 4 tentos. Ele se tornou o primeiro jogador a marcar pelo menos cinco gols em seus primeiros cinco jogos na liga francesa.
Já Aubameyang, de 30 anos, chegou aos Gunners em 2018 e tem contrato com o clube até junho de 2021, no fim da próxima temporada. Sem acordo para renovação, o Arsenal pode vendê-lo um pouco mais barato para não perdê-lo de graça.E MAIS:'De Casa com o L!': Hélio De La Peña é o convidado desta sexta-feiraDa fama ao vício: 15 jogadores que tiveram problemas com drogasManchester City mostra interesse em jovem uruguaio do PeñarolInglês volta no dia 17 de junho com jogo entre Manchester City e ArsenalChelsea pode tentar contratação de "Messi argelino" do Brentford E MAIS:

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