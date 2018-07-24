Aprovado em exames médicos, capixaba Richarlison assina com o Everton

Agora é oficial: o capixaba Richarlison é do Everton. O atacante foi aprovado nos exames médicos e, enfim, assinou nesta terça-feira o contrato de cinco anos com o clube inglês. A transferência ficará no valor de 45 milhões de libras fixas (R$ 222,9 milhões na cotação atual), o que faz dele a contratação mais cara da história do clube ao lado do islandês Gylfi Sigurdsson.

Richarlison assinou por cinco anos com o inglês Everton Crédito: Divulgação/Everton

O Watford, time anterior de Richarlison, o contratou na última temporada por 11,5 milhões de libras (R$ 57 milhões na cotação atual) junto ao Fluminense, que também sai beneficiado da negociação entre os dois times da Premier League. Afinal, pelo acordo firmado na transferência realizada há um ano, o Tricolor teria direito a 10% da diferença entre o que foi pago e o que pode vir a ser recebido pelo time inglês.

Assim, o Watford lucraria 33,5 milhões de libras (R$ 166 milhões) com o jogador. Desse valor, 3,5 milhões de libras (R$ 17 milhões) iriam para o Fluminense.