Apresentado no Vasco, capixaba Edimar espera fazer grande temporada

Para trazer experiência e boa marcação pelo lado esquerdo, Edimar chegou ao Vasco. Em sua apresentação, o novo camisa 6 explicou que teve outras propostas, inclusive de clubes da Série A, mas optou pelo Cruz-Maltino por seu tamanho e tradição no futebol brasileiro.

O capixaba Edimar foi apresentado ao Vasco nesta terça-feira (11) Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O lateral também falou da alegria de vestir o mesmo número de um dos maiores ídolos: Felipe, e da relação com o jovem e promissor Riquelme.

"O que pesou para jogar no Vasco foi o tamanho da camisa, da história. Fiz uma temporada muito boa pelo RB Bragantino, chegamos à final da Sul-Americana. Tinha propostas da Série A, mas escolhi vir para o Vasco pelo tamanho e pela camisa. Para a minha carreira vestir essa camisa é muito importante. Vamos fazer um grande ano", disse o lateral, e emendou ao falar de Felipe:

"Quem não conhece a história do Felipe no Vasco? Depois virou meia, mas fez história no clube, assim como o Mazinho, o Riquelme, que tem uma margem de progressão muito grande. Fizeram grandes jogadores aqui, e eu sei da responsabilidade. Espero honrar essa camisa", disse Edimar.

O jogador chega para disputar a posição com Riquelme, que foi um dos poucos destaques do Vasco na última temporada. Aos 35 anos, o jogador pode orientar o jovem, que precisa ser lapidado e começará a sua primeira temporada desde o início entre os profissionais.