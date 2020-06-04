Após um ano, Jovic vale metade do que Real Madrid pagou

Crédito: Jovic foi contratado em junho de 2019 - Divulgação/Real Madrid

Em junho de 2019, Jovic assinou com o Real Madrid e esta transferência pode já está sendo um prejuízo para o time espanhol. Após um ano no clube merengue, o atacante desvalorizou seu preço quase que pela metade.

O Real Madrid pagou 60 milhões de euros pelo atacante e, atualmente, Jovic está avaliado por 32 milhões de euros, segundo os dados da Transfermarkt.