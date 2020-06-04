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futebol

Após um ano, Jovic vale metade do que Real Madrid pagou

Segundo dados do site 'transfermarkt' clube espanhol ficou no prejuízo
em negociação do jovem atacante sérvio...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 22:24

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 22:24

Crédito: Jovic foi contratado em junho de 2019 - Divulgação/Real Madrid
Em junho de 2019, Jovic assinou com o Real Madrid e esta transferência pode já está sendo um prejuízo para o time espanhol. Após um ano no clube merengue, o atacante desvalorizou seu preço quase que pela metade.
O Real Madrid pagou 60 milhões de euros pelo atacante e, atualmente, Jovic está avaliado por 32 milhões de euros, segundo os dados da Transfermarkt.
Até agora, O maior beneficiado foi o Benfica, que levou 30% da transferência de Jovic para o Real Madrid, depois de ter vendido ao Eintracht Frankfurt por apenas sete milhões de euros. E MAIS:

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