Após um ano, Jovic vale metade do que Real Madrid pagou

Em junho de 2019, Jovic assinou com o Real Madrid e esta transferência pode já está sendo um prejuízo para o time espanhol. Após um ano no clube merengue, o atacante desvalorizou seu preço quase que pela metade.
O Real Madrid pagou 60 milhões de euros pelo atacante e, atualmente, Jovic está avaliado por 32 milhões de euros, segundo os dados da Transfermarkt.
Até agora, O maior beneficiado foi o Benfica, que levou 30% da transferência de Jovic para o Real Madrid, depois de ter vendido ao Eintracht Frankfurt por apenas sete milhões de euros. E MAIS: