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futebol

Após tropeço, Manchester United enfrenta o Brighton buscando primeira vitória na Premier League

Partida ocorre neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília).
Red Devils só fizeram um jogo até agora...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 12:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 12:57
Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
Ainda sem vencer na temporada 20/21 da Premier League, o Manchester United enfrenta o Brighton, neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília). Os Red Devils, que jogaram apenas uma partida, buscam pontuar pela primeira vez na competição.QUESTIONADOO Manchester United chega ao jogo com problemas na zaga. Muito questionado, Lindelof pode deixar a equipe para a entrada de Eric Bailly, que foi bem contra o Luton Town, pela Copa da Liga Inglesa. Em coletiva, Solskjaer deixou uma possível mudança no ar e elogiou a forma do marfinense.
FALA, PROFESSOR- Foi uma boa semana - alguns jogadores têm treinado mais. O trabalho no campo tem sido bom e alguns jogaram bem contra o Luton. Portanto, estamos mais adiantados, o que outras equipes provavelmente também estão. Precisamos ir mais longe na linha porque a semana passada foi decepcionante (contra o Crystal Palace) - disse Solskjaer.
DO OUTRO LADO...O Brighton chega para o jogo com duas partidas já realizadas pela Premier League. Na primeira, perderam para o Chelsea por 2 a 1. Na última, saíram vitoriosos sobre o Newcastle por 3 a 0 e com um jogador a menos. Será um jogo difícil para o time comandado por Solskjaer.

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