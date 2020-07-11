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futebol

Após tropeço, Lazio busca recuperação contra o Sassuolo

Na última rodada, a equipe da capital foi derrotada pelo Lecce e não aproveitou o tropeço da líder Juventus. Inzaghi destaca que sua equipe não pode cometer os mesmos erros...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 03:50

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 03:50

Crédito: Após tropeço contra o Lecce, Lazio enfrenta o Sassuolo no estádio Olímpico de Roma na busca pela recuperação (AFP
Neste sábado, a Lazio enfrenta o Sassuolo na busca por uma recuperação no Campeonato Italiano após o tropeço contra o Lecce. O confronto está marcado para 12h15 (horário de Brasília) e será realizado no estádio Olímpico de Roma. A atual diferença para a líder Juventus é de sete pontos. Já o Sassuolo faz uma boa campanha, na oitava colocação, com 43 pontos.
Em entrevista coletiva, o técnico da Lazio, Simone Inzaghi destacou que a equipe não pode cometer os mesmo erros do jogo contra o Lecce e que deve focar na fase final da competição. Esta pode ser uma rodada interessante para a Lazio, já que a líder Juventus enfrenta a terceira colocada Atalanta, o que pode beneficiar o time da capital.
- Temos que voltar a jogar de forma mais leve e com mais convicção, estamos em dificuldade, mas estes são enfrentados por todas as equipes. Correa quer nos ajudar, ele está muito convencido e gostaria de voltar em breve. Em Lecce, o argentino poderia ter nos ajudado com a corrida em andamento, mas no momento nossas rotações são limitadas... Apesar disso, uma equipe como a nossa teve que levar para casa a partida em Lecce - apontou
O técnico Roberto De Zerbi, do Sassuolo, disse que a equipe saiu feliz após a vitória sobre o Bologna, fora de casa, mas que o foco agora é a Lazio. Ele destacou que seu time irá respeitar a atual vice-líder da competição e que gostaria de fechar a competição com o melhor resultado possível.
- O que entrará em campo será uma equipe que, respeitando a Lazio, terá que correr, jogar, não se cansará de fazê-lo e tentar ganhar o máximo de pontos possível. Temos que imaginar sair do Olímpico com os pontos, em alguns momentos o vento vai soprar forte e teremos que nos agarrar a esta final do campeonato que gostaríamos de fechar com o máximo resultado possível. A qualidade da rosa é alta, então haverá muitas mudanças amanhã - afirmou.

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