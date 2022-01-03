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Após treinos intensos, São Paulo está pronto para disputar a Copinha

Tricolor estreia na próxima quarta-feira (5), contra o CSE-AL, no Anacleto Campanella...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 19:13

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 19:13

Perto da estreia na Copa São Paulo, o elenco tricolor realizou nesta segunda-feira (3), o penúltimo treino visando a partida contra o CSE-AL, às 19h30, no Anacleto Campanella. A atividade foi intensa e, na terça, o técnico Alex fará os últimos ajustes antes do Tricolor entrar em campo. O preparador físico da equipe, Kako Perez, falou sobe a preparação da equipe para o torneio.
- A maioria dos jogadores está acostumada com o ritmo de treino, mas muitos estavam cansados, por causa da temporada puxada que foi. Teve uma fase que fazíamos três jogos por semana. Dentro do possível, a gente conseguiu ter uma base boa para a Copinha. Aproveitamos muito bem o mês de dezembro, com treinos bem intensos - disse o preparador do time sub-20.Desde o dia 7 de dezembro os atletas trabalham forte para se prepararem para a competição. Assim como Alex, Kako também destaca para o fato do elenco tricolor ser mais jovem e ter apenas dois atletas com 21 anos, Vitinho e Facundo. E boa parte do elenco estava com o time sub-17.
- Os jogadores nascidos em 2004 acabam tendo um trabalho um pouco diferente, porque muda o ritmo de treino, de jogo, precisa de mais força, porque são atletas de 17 anos, que vão enfrentar adversários de 20 ou 21 anos. É uma diferença grande, mas fizemos um trabalho muito bom com eles - explicou Kako.
Dos 30 inscritos na Copinha, seis estavam no time sub-17. Casos do goleiro Leandro, dos laterais Moreira e Kayque Ryann, do volante Negrucci, dos meias Rodriguinho e Luiz Henrique e do atacante Caio.
O São Paulo está no Grupo 21 da Copinha. Além de CSE, a equipe enfrentará Perilima-PB e São Caetano. Clique aqui e confira o calendário tricolor na competição.
Crédito: OSãoPauloestáprontoparaaCopinha(Foto:AndersonRodrigues/saopaulofc.net

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