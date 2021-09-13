Após ser impedido de estrear pelo Corinthians, Willian é ausência em treino para cumprir quarentena

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O meia Willian não participou do treinamento do Corinthians na manhã desta segunda-feira (13), no CT Joaquim Grava. O atleta ficará em isolamento, na sua residência, até quarta-feira (15), cumprindo o restante de uma quarentena, devido a sua recente chegada da Inglaterra, vindo ao Brasil.

O camisa 10 chegou a viajar à Goiânia e participaria do jogo diante do Atlético-GO, no último domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro, mas foi surpreendido por um comunicado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária dizendo que ele não poderia entrar em campo, já que na sua chegada em território brasileiro assinou um termo onde se comprometia se resguardar durante 14 dias.

A ação do órgão está baseada na Portaria 655, publicada no Diário Oficial da União, no dia 23 de junho, que dispõe sobre a entrada de pessoas vindas do Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul e Índia, o que é o caso de Willian, que estava na Inglaterra, que faz parte do Reino Unido, até o último dia 31 de agosto, quando se desvinculou do Arsenal, clube que defendia no país europeu, para acertar com o Timão.

O documento restringe a entrada de estrangeiros, vindo dos países citados acima, no Brasil. No entanto, o artigo terceiro autoriza o ingresso de brasileiros, como uma ressalva feita no artigo sétimo, onde menciona o comprometimento que essas pessoas firmem, de maneira formal, que cumprirão 14 dias de quarentena após chegar em solo nacional.

>> Baixe o novo app de resultado do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo entanto, na mesma data em que chegou ao Brasil, Willian foi apresentado pelo Corinthians na festa de 111 anos do clube, no dia 1º de setembro. Nos dias seguintes treinou normalmente e até mesmo concedeu uma entrevista coletiva de apresentação.

No sábado (11), pela manhã, fiscais da Anvisa foram até a casa do atleta, que já havia embarcado rumo a Goiânia. Profissionais da Agência na capital de Goiás, portanto, foram até o hotel onde o Timão estava hospedado para comunicar o clube e o jogador que ele não poderia jogar, incluindo alertando sobre o possibilidade detenção do meia, caso a recomendação fosse descumprida.

Diante do cenário, Willian não foi relacionado para o confronto diante do Dragão e retornou a São Paulo para cumprir o restante da quarentena, junto da família.

O Corinthians, ainda que tenha obedecido as questões pontuadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitárias, as questionou, em nota oficial, onde menciona, inclusive, 'tratamento desigual' dos órgãos envolvidos.