Após ser campeão com o Serra, Zanata está de volta ao Rio Branco

O Rio Branco acertou nesta terça-feira (10) o retorno de Armando Zanata. O dirigente estava no Serra, onde foi campeão capixaba neste ano, e volta ao clube alvinegro para ocupar o cargo de diretor executivo de futebol.

O novo dirigente chega com a bagagem de três títulos estaduais no currículo. Além da conquista nesta temporada, Zanata foi campeão com o Rio Branco, em 2015, e com a Desportiva, em 2016. Agora, o grande objetivo, segundo ele, é conquistar o título da Série B.

Não vamos buscar apenas a volta à elite, vamos buscar também o título. E para isso, a partir dessa semana, vamos tentar fortalecer o time e o clube, disse.

Em seu retorno, o dirigente destacou a boa relação com o presidente do clube, César Costa, e com a torcida alvinegra.

A torcida sempre me respeitou, mesmo após a minha saída e minha passagem pela Desportiva. Estou com muita vontade de ajudar o Rio Branco a voltar para seu lugar, que é a primeira divisão. Tenho uma relação muito boa com o César e trabalhar com ele me deixa muito entusiasmado, afirmou.

O presidente alvinegro comentou a chegada do novo dirigente e deu as boas vindas.

Zanata dispensa comentários. Tem alma de campeão. Foi sempre vencedor por onde passou, inclusive, aqui, em 2015. É um excelente comunicador e sabe muito bem a importância do apoio da torcida ao time. É uma pessoa que tenho muito respeito. Ele é correto e firme em suas decisões. Vai nos ajudar e muito nesse novo projeto, contou.