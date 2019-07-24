Após ser baleado, ex-Vasco tranquiliza amigos: "Foi só um susto"

Publicado em 24 de julho de 2019 às 19:17
- Atualizado há 6 anos
O ex-jogador do Vasco Yago Moreira, baleado na noite de terça-feira em Cachoeiro de Itapemirim, usou as redes sociais para tranquilizar os amigos. "Só foi um susto mesmo", escreveu o atleta de 25 anos no story do Instagram.
Yago foi atingido em uma rua do bairro Zumbi após dois homens em uma moto chegarem atirando. Ele segue internado na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro. Cápsulas foram recolhidas no local e, por enquanto, ninguém foi preso.
Yago, que estava sem clube e que foi campeão carioca com o Vasco em 2015, tem passagens por clubes como Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul) e Al-Tadhamon (Kuwait). No início do ano, ele disputou o Campeonato Alagoano pelo CSA.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o