Após rescindir com a Juventus, Matuidi é anunciado pelo Inter Miami, de David Beckham

Após rescindir com a Juventus, Blaise Matuidi já tem um novo clube. O meio-campista francês foi anunciado pelo Inter Miami, clube dos Estados Unidos, que pertence a David Beckham.
- Não poderia estar mais feliz em receber meu amigo Blaise no Inter Miami. Ele é um jogador excitante e talentoso e uma grande pessoa. Ter um vencedor da Copa do Mundo com a qualidade de Blaise em nosso novo time é um momento de orgulho - para nós como proprietários e para nossos fãs. Para mim, pessoalmente, ter um ex-companheiro de equipe ingressando no nosso clube é muito especial e mal posso esperar para recebê-lo e sua linda família no sul da Flórida - disse o coproprietário David Beckham.
Com 33 anos, Matuidi tem passagens por Troyes, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain e Juventus.