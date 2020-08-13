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Após rescindir com a Juventus, Matuidi é anunciado pelo Inter Miami, de David Beckham

Meio-campista francês se torna o único jogador campeão
da Copa do Mundo a atuar atualmente na MLS...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 08:37

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 08:37

Crédito: AFP
Após rescindir com a Juventus, Blaise Matuidi já tem um novo clube. O meio-campista francês foi anunciado pelo Inter Miami, clube dos Estados Unidos, que pertence a David Beckham.
- Não poderia estar mais feliz em receber meu amigo Blaise no Inter Miami. Ele é um jogador excitante e talentoso e uma grande pessoa. Ter um vencedor da Copa do Mundo com a qualidade de Blaise em nosso novo time é um momento de orgulho - para nós como proprietários e para nossos fãs. Para mim, pessoalmente, ter um ex-companheiro de equipe ingressando no nosso clube é muito especial e mal posso esperar para recebê-lo e sua linda família no sul da Flórida - disse o coproprietário David Beckham.
Com 33 anos, Matuidi tem passagens por Troyes, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain e Juventus.

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