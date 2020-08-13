Após rescindir com a Juventus, Matuidi é anunciado pelo Inter Miami, de David Beckham

- Não poderia estar mais feliz em receber meu amigo Blaise no Inter Miami. Ele é um jogador excitante e talentoso e uma grande pessoa. Ter um vencedor da Copa do Mundo com a qualidade de Blaise em nosso novo time é um momento de orgulho - para nós como proprietários e para nossos fãs. Para mim, pessoalmente, ter um ex-companheiro de equipe ingressando no nosso clube é muito especial e mal posso esperar para recebê-lo e sua linda família no sul da Flórida - disse o coproprietário David Beckham.