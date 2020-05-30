Após recusa de Arthur, Juventus mira dois nomes para reforçar o meio

Após ter sua oferta recusada por Arthur, do Barcelona, a Juventus ainda busca alternativas para reforçar seu meio-campo. Segundo o jornal 'Tuttosport', a Velha Senhora demonstra interesse em Jorginho, do Chelsea, e Leandro Paredes, do Paris Saint-Germain.

De acordo com a publicação, a Juventus estaria disposta a ceder Pjanic para facilitar a negociação. A princípio, Barcelona e Juventus estavam acertados para trocar Arthur por Pjanic, mas a recusa do brasileiro abriu novas opções de mercado.