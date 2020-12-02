Após queda, Diego lamenta chances desperdiçadas pelo Flamengo e diz: 'O espírito vencedor não se perdeu'

O Flamengo teve a bola, criou diversas chances, mas caiu na Libertadores em noite traumática, nesta terça-feira, após um novo empate em 1 a 1 com o Racing, depois de gol marcado por Willian Arão já nos acréscimos, no Maracanã. E foi o próprio volante o único a desperdiçar pênalti no confronto na decisão via marca da cal, que culminou na eliminação nas oitavas de final.Após a partida, Diego Ribas, autor da assistência para o gol de Arão, após escanteio, concedeu entrevista coletiva, antes da fala de Rogério Ceni, e garantiu que o "espírito vencedor" deste grupo do Fla "não se perdeu".
- O espírito vencedor não se perdeu. Quando se é eliminado, lógico que algum erro se cometeu, mas uma equipe que ganhou tudo o que ganhou, o que passou fica na estante. Temos que seguir evoluindo, trabalhando, o que fizemos essa semana e ir em busca dos resultados. Hoje poderíamos ter feito os gols, essa é uma responsabilidade nossa - comentou Diego.
- Não sentir o impacto hoje é impossível, estamos tristes e indignados pelo que fizemos nos dois jogos, em termos de superar as dificuldades. Criamos muitas oportunidades e falhamos nas conclusões, isso nos deixa com a sensação de que poderia ter sido melhor. Não temos outra alternativa a não ser seguir em frente, temos o Brasileiro pela frente, queremos buscar as vitórias e o título, e confio que isso vai acontecer - completou o camisa 10.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Agora, o Flamengo, eliminado na Copa do Brasil e da Libertadores em um intervalo de 13 dias, terá que recolher os cacos e voltar os holofotes, agora exclusivos, para o Brasileiro. O próximo jogo será neste sábado, contra o Botafogo, no Nilton Santos.