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Após primeiro gol pelo Lyon, Paquetá celebra bom início na França: 'Vivo uma de minhas melhores fases'

Meia coroa grandes atuações recentes com primeiro gol pela equipe e recebe elogios do treinador Rudi Garcia e da imprensa local...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 09:08

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 09:08
Crédito: Divulgação/Lyon
Após uma passagem de altos e baixos pelo Milan, Lucas Paquetá parece ter reencontrado, na França, o futebol que o levou para a Seleção Brasileira. Desde setembro no Lyon, o meia se tornou peça-chave da equipe, acumula grandes atuações e foi coroado com o primeiro gol nesta quarta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Nantes, que colocou o clube na liderança da competição.
+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da década- Posso dizer que vivo uma de minhas melhores fases aqui na Europa. Mas a equipe toda tem jogado muito bem e conquistou mais uma vitória importante, que, desta vez, nos valeu a liderança. O que só nos motiva e nos dá mais força para 2021.
Até aqui, o atleta revelado pelo Flamengo disputou 11 partidas com a camisa do Lyon e foi eleito o melhor em campo em três oportunidades, incluindo, na vitória sobre o PSG. As boas performances renderam, ao meia de 23 anos, elogios do novo comandante, o francês Rudi Garcia.
- Foi ótimo para Paquetá ele marcar seu primeiro gol e também para Tino (Kadewere). Estou feliz por ele (Paquetá). Ele merece. Ele se esforça muito. Podemos ver que os jogadores estão felizes.+ Confira a tabela do Campeonato Francês
Com os mesmos 36 pontos do Lille, o Lyon leva vantagem no saldo de gols e passará o recesso de fim de ano na liderança. Após a partida contra o Nantes, Paquetá viajou ao Brasil para passar o Natal com a família. A equipe volta a campo em 6 de janeiro, para encarar o Lens, fora de casa.

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