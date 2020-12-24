Após primeiro gol pelo Lyon, Paquetá celebra bom início na França: 'Vivo uma de minhas melhores fases'

Crédito: Divulgação/Lyon

Após uma passagem de altos e baixos pelo Milan, Lucas Paquetá parece ter reencontrado, na França, o futebol que o levou para a Seleção Brasileira. Desde setembro no Lyon, o meia se tornou peça-chave da equipe, acumula grandes atuações e foi coroado com o primeiro gol nesta quarta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Nantes, que colocou o clube na liderança da competição.

+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da década- Posso dizer que vivo uma de minhas melhores fases aqui na Europa. Mas a equipe toda tem jogado muito bem e conquistou mais uma vitória importante, que, desta vez, nos valeu a liderança. O que só nos motiva e nos dá mais força para 2021.

Até aqui, o atleta revelado pelo Flamengo disputou 11 partidas com a camisa do Lyon e foi eleito o melhor em campo em três oportunidades, incluindo, na vitória sobre o PSG. As boas performances renderam, ao meia de 23 anos, elogios do novo comandante, o francês Rudi Garcia.

- Foi ótimo para Paquetá ele marcar seu primeiro gol e também para Tino (Kadewere). Estou feliz por ele (Paquetá). Ele merece. Ele se esforça muito. Podemos ver que os jogadores estão felizes.+ Confira a tabela do Campeonato Francês