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Após primeira expulsão de Messi pelo Barcelona, Koeman diz entender reação do jogador

Capitão do Barcelona foi expulso nos minutos finais da prorrogação na derrota para o Athletic Bilbao na Supercopa da Espanha; treinador defende craque...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 15:31

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 15:31

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Lionel Messi foi expulso pela primeira vez com a camisa do Barcelona neste domingo. Nos minutos finais da Supercopa da Espanha, contra o Athletic Bilbao, o Barça perdia por 3 a 2, e Messi, que voltava de lesão e não fazia uma partida brilhante, agrediu o atacante Villalibre, do Athletic. O treinador, Ronald Koeman, defendeu o craque após o jogo.
O Barça vai encontrar a ponta da tabela? Veja a classificação do Espanhol- Entendo o que aconteceu com Messi. Não sei quanta faltas ele levou em campo. É normal reagir dessa forma quando eles ficam tentando fazer falta enquanto você tenta sair driblando. Mas preciso ver o lance de novo - disse Koeman.
O treinador do Barcelona falou ainda sobre a derrota na decisão, e buscou pontos positivos em mais uma tristeza da equipe espanhola.
- Não acho que seja um retrocesso essa derrota. Lógico que ganhar teria sido melhor, mas mostraremos que estamos no caminho certo nos próximos jogos. Precisamos de tempo. Para muitos jogadores, esta final serviu para ganho de experiência - concluiu o comandante do Barça.
O Barcelona enfrenta o UE Cornellà nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), pela Copa do Rei. Messi, por sua vez, será julgado, e pode receber uma suspensão de quatro a doze jogos. Em 753 partidas pelo Barça, o camisa 10 recebeu seu primeiro cartão vermelho apenas neste domingo.

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