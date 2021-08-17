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Após pressão de Abel, Palmeiras enviará documento à CBF por expulsão de Patrick de Paula

Clube entende que foi prejudicado por erro contra o Atlético-MG e fará reclamação formal à comissão de arbitragem da entidade
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Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 11:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras entregará à comissão de arbitragem da CBF uma reclamação a respeito das decisões da equipe de árbitros presente no jogo diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão. O documento contém vídeos com uma análise do erro na expulsão de Patrick de Paula. A informação foi publicada, em primeira mão, pelo ‘ge’.
Na ocasião, o meio-campista palmeirense foi expulso de campo ainda no primeiro tempo pelo segundo cartão amarelo, que, conforme a súmula, se deu por uma entrada temerária em Jair, do Galo. Contudo, as imagens indicam que, na realidade, o camisa 5 escorregou no lance e atingiu sem excesso de força a perna do adversário.
O árbitro Bruno Arleu, que estava de costas para a jogada, demorou a assinalar a falta e, ainda mais, para dar o cartão. Essa combinação de fatores aumentou a revolta do clube, que entende que ele sequer pretendia tomar a decisão.Na entrevista coletiva de Abel Ferreira após a partida, o treinador afirmou que foi o auxiliar Rodrigo Corrêa o responsável por indicar a expulsão ao árbitro. O Palmeiras também investigou a posição do bandeirinha e, chegou à conclusão que também não era favorável à uma visualização adequada do lance.
O técnico, assim como seu assistente João Martins, também foi expulso de campo por reclamação. Após o jogo, ele fez duras críticas à atuação dos juízes e revelou que o árbitro principal chegou a pedir desculpas aos jogadores pelo evidente erro.
Dessa vez, a pressão pública de Abel reverberou internamente e diretoria do Palmeiras decidiu apoiar o treinador, cobrando uma resposta concreta da CBF. O requerimento redigido pelo clube será envidado ainda hoje (16).

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