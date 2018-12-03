Após permanência na Série A, Marcos Júnior pede renúncia de presidente

Após a vitória sobre o América-MG, que garantiu o Fluminense na Série A no ano que vem, Marcos Júnior falou em tom de despedida, em entrevista à Rádio Tupi. O atacante também pediu a saída do presidente do clube.
- Pedro Abad é um cara do bem. Mas acho que pelo bem da família dele e pelo bem do clube ele tem que sair, não tem jeito. Não dá pra ficar no clube - criticou o atacante, cujo contrato termina no dia 31.
Um dos mais antigos no clube, Marcos Júnior também falou sobre a época recente em que o clube tinha um patrocinador:
- É difícil. Quando tinha Unimed era muito bom, mas o clube não se preparou o bastante. Acho que começou lá atrás, em 2015.
Sobre o novo técnico, após a demissão de Marcelo Oliveira, e a postura do time neste domingo, o atacante disse:
- Ninguém falou nada não. O presidente nem conversa com a gente direito. A gente conversou com o Fábio para vencer e deu tudo certo.
RESPOSTA DO PRESIDENTE
Ao ser informado das críticas de Marcos Júnior, Abad disse:
- Não estava sabendo (dessas declarações). Fica difícil comentar sem entender o contexto. Não sei se quando ele fala que é pro meu bem é pelo fato de o torcedor fala de mim. Tenho que entender melhor para dizer qualquer coisa