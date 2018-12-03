Após permanência na Série A, Marcos Júnior pede renúncia de presidente

De saída, Marcos Júnior criticou o presidente do Fluminense Crédito: Divulgação/Fluminense

Após a vitória sobre o América-MG , que garantiu o Fluminense na Série A no ano que vem, Marcos Júnior falou em tom de despedida, em entrevista à Rádio Tupi. O atacante também pediu a saída do presidente do clube.





- Pedro Abad é um cara do bem. Mas acho que pelo bem da família dele e pelo bem do clube ele tem que sair, não tem jeito. Não dá pra ficar no clube - criticou o atacante, cujo contrato termina no dia 31.

Um dos mais antigos no clube, Marcos Júnior também falou sobre a época recente em que o clube tinha um patrocinador:

- É difícil. Quando tinha Unimed era muito bom, mas o clube não se preparou o bastante. Acho que começou lá atrás, em 2015.

Sobre o novo técnico, após a demissão de Marcelo Oliveira, e a postura do time neste domingo, o atacante disse:

- Ninguém falou nada não. O presidente nem conversa com a gente direito. A gente conversou com o Fábio para vencer e deu tudo certo.

RESPOSTA DO PRESIDENTE





Ao ser informado das críticas de Marcos Júnior, Abad disse: