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futebol

Após perder Dzeko, Roma busca acordo por Tammy Abraham

Atacante do Chelsea está na mira do técnico José Mourinho para a temporada. Centroavante não tem espaço na equipe de Thomas Tuchel...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 15:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 15:32
Crédito: Reprodução
A Roma está próxima de contratar o atacante Tammy Abraham, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Tiago Pinto, dirigente do clube italiano, viaja para Londres para convencer o atleta a atuar pela equipe comandada por José Mourinho.Os italianos estão dispostos a pagar cerca de 45 milhões de euros (R$ 274 milhões) pela contratação definitiva do centroavante. Os valores satisfazem os londrinos, mas o jogador precisa ser convencido pelo projeto da Roma de que vale a pena deixar a Inglaterra.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Nesta quinta-feira, por conta do jogo da Supercopa da Uefa nesta quarta-feira, Pinto deve se reunir com agentes do Chelsea e com Abraham com o objetivo de definir as negociações até este final de semana, quando inicia a Premier League.
O atacante inglês não está nos planos do técnico Thomas Tuchel e os ingleses buscaram a contratação de Lukaku neste mercado. Após a saída do belga, a Inter de Milão foi atrás de Dzeko e a Roma busca repor a ausência do bósnio com Abraham no comando do setor ofensivo.

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