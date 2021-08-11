Após perder Dzeko, Roma busca acordo por Tammy Abraham

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A Roma está próxima de contratar o atacante Tammy Abraham, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Tiago Pinto, dirigente do clube italiano, viaja para Londres para convencer o atleta a atuar pela equipe comandada por José Mourinho.Os italianos estão dispostos a pagar cerca de 45 milhões de euros (R$ 274 milhões) pela contratação definitiva do centroavante. Os valores satisfazem os londrinos, mas o jogador precisa ser convencido pelo projeto da Roma de que vale a pena deixar a Inglaterra.

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Nesta quinta-feira, por conta do jogo da Supercopa da Uefa nesta quarta-feira, Pinto deve se reunir com agentes do Chelsea e com Abraham com o objetivo de definir as negociações até este final de semana, quando inicia a Premier League.