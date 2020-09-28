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Após parar Lacazette, Alisson comemora vitória do Liverpool contra o Arsenal: 'No caminho certo'

Com duas grandes defesas cara a cara com o francês no segundo tempo, o brasileiro foi um dos destaques do triunfo por 3x1. Reds têm três vitórias em três jogos no Inglês...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 19:48
Crédito: Alisson foi um dos grandes nomes do Liverpool contra o Arsenal (Divulgação
Alisson foi um dos grandes destaques na vitória por 3x1 do Liverpool contra o Arsenal, pela 3ª rodada do Campeonato Inglês. No segundo tempo, quando o placar estava em 2x1, o brasileiro fez duas grandes defesas em lances cara a cara com Lacazette - que antes havia aberto o placar para os Gunners.Depois da partida, Alisson comemorou os lances e exaltou a vitória diante de um forte adversário:
- O Lacazette é um dos grandes atacantes da Europa e a gente sabe da qualidade dele. Fui feliz nos lances e fico contente por ajudar o time a sair de campo com a vitória, principalmente por ter sido contra um time tão forte como o Arsenal - afirmou.
Após o gol de Lacazette, aos 26 minutos, o time da casa virou rapidamente: Mané empatou e Robertson fez o segundo. Na reta final, Diogo Jota deu números finais ao placar. Agora, são três vitórias em três jogos para os Reds na competição - um início importantíssimo, na visão do goleiro:
- A gente sabe como é importante começar bem a Premier League porque é um campeonato duríssimo. Na temporada passada, nós fomos campeões, mas no penúltimo ano também fizemos uma campanha excepcional e, infelizmente, não ficamos com o troféu. Estamos no caminho certo e temos que seguir com esse mesmo empenho para permanecermos nas primeiras posições do início ao fim do torneio - concluiu.
O próximo jogo do Liverpool também é contra o Arsenal, mas em outra competição: a Copa da Liga Inglesa. Na próxima quinta-feira (1), os dois times voltam a se enfrentar em Anfield.

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