Após ostracismo, Andrey celebra a boa fase: 'Aprendi com meus erros'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Jogador que mais mudou de perspectiva da temporada passada do Vasco para a atual é Andrey. O volante de 22 anos foi pouco utilizado em 2019, depois de se destacar em 2018. Desta vez, se vê titular e importante com dois técnicos e no melhor momento da carreira.

- Sim, é meu melhor momento no Vasco. Aprendi com meus erros. Fiz alguns gols em 2018, mas o Andrey de 2020 está mais maduro, mais completo. Fico feliz de estar vivendo esse momento - comemorou, durante transmissão da Vasco TV da noite desta terça-feira.

Durante a live, Andrey admitiu que esteve acima do peso e que foi cobrado por diferentes treinadores. Vanderlei Luxemburgo lhe citou publicamente, após uma vitória. Mas a reapresentação para a pré-temporada, em janeiro também foi com quilos a mais. Houve entrevero com Alberto Valentim, mas nada grave. De todo modo, as críticas internas e externas fizeram o meio-campista evoluir.