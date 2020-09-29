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Após longo jejum, Felippe Cardoso volta a marcar e agradece Odair Hellmann pela oportunidade

Atacante não marcava há oito meses, desde o dia 26 de janeiro, na goleada sobre o Bangu pelo Campeonato Carioca. Com a vitória, equipe sobe para a sétima posição do Brasileirão...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 22:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 22:49
Crédito: Felippe Cardoso volta a marcar com a camisa do Fluminense após oito meses (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
No Nilton Santos, o Fluminense jogou bem e goleou o Coritiba por 4 a 0 na estreia de seu terceiro uniforme. Com a vitória, o time subiu para a sétima posição na competição com 17 pontos. Autor de um dos gols da vitória Tricolor, o atacante Felippe Cardoso, que não marcava há oito meses, agradeceu o grupo e o treinador Odair Hellmann pela oportunidade.
– Agradecer a Deus pela oportunidade, ao professor Odair, que sempre confiou em mim. Passei por um momento difícil, mas Deus tem me honrado. Agradecer a todo grupo, que está me apoiado também. Bom resultado, é seguir em frente com pés no chão - disse o atacante.
Vae lembrar que o último gol de Felippe com a camisa do Fluminense foi na goleada sobre o Bangu por 5 a 1, em Moça Bonita, ainda pelo Campeonato Carioca, no dia 26 de janeiro. Desde então, o jogador passou por um longo jejum, não conseguiu render o esperado pela torcida tricolor e após a chegada de Fred passou a estar fora dos planos da comissão técnica.
Com a saída de Evanílson, e os casos de Covid-19 divulgados após exames realizados na última sexta, o atacante voltou a ter oportunidade, e entrou no lugar do ídolo tricolor no segundo tempo. Em poucos minutos em campo, o atleta recebeu uma bola açucarada de Igor Julião, driblou o goleiro Wilson e mesmo sem ângulo estufou as redes e ampliou o marcador.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo contra o Botafogo, às 11h, no Nilton Santos, em partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Caso conquiste a vitória, o time pode entrar de vez na briga pelo G-6 da competição.

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