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futebol

Após lesão, Robben admite que pode não voltar a jogar

Holandês não estará apto para atuar até janeiro de 2021 e
reconheceu que a recuperação não está indo como o planejado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 12:35

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 12:35

Crédito: Divulgação/FC Groningen
No Gronigen, Arjen Robben confirmou que continuará ausente dos gramados até, pelo menos, janeiro de 2021. Ainda de acordo com o jogador, ele pode não voltar a jogar.
- Vou continuar trabalhando para me recuperar e gostaria de estar em campo com a equipe jogando no próximo ano, mas ainda não posso garantir que isso acontecerá. As coisas não estão correndo como eu gostaria. Infelizmente não estamos tendo os resultados esperados - disse o jogador de 37 anos.Robben anunciou sua aposentadoria em julho de 2019, mas em junho voltou a jogar e assinou com o Gronigen. Depois de uma pré-temporada promissora, se lesionou aos 30 minutos do primeiro jogo da temporada.

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