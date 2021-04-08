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Após lesão de Pedro Castro, Botafogo apresenta queda de desempenho dentro de campo

Em três jogos com o meio-campista (contabilizando a Copa do Brasil), o Botafogo marcou oito gols e não sofreu nenhum. Depois da lesão, são cinco gols marcados e seis sofridos...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 06:30
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Um dos reforços do Botafogo para a temporada de 2021 foi o meio-campista Pedro Castro, que chegou por empréstimo da Tombense, de Minas Gerais. Apresentado pelo Alvinegro no dia 4 de março, ele já estreou - e como titular - na vitória por 3 a 0 sobre o Resende. Polivalente, Castro rapidamente se firmou na equipe alvinegra, que vinha em ascensão na temporada.
> Douglas Borges acredita que o Botafogo 'vai vir forte' para a temporada
No entanto, na partida contra o Bangu, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, Pedro Castro levou a pior em uma dividida e, aos 32 minutos da primeira etapa, foi substituído. A última atualização do estado de saúde do jogador veio no dia primeiro de abril. O Botafogo informou que o meio-campista evoluía no tratamento da entorse no joelho, mas não deu prazo da volta aos gramados.
O fato é: com o desfalque de Pedro Castro, o desempenho do Botafogo dentro de campo caiu - e isso se reflete no resultado das partidas. Em três jogos com o meio-campista (contabilizando a Copa do Brasil), o Alvinegro marcou oito gols e não sofreu nenhum. Após a lesão, são cinco gols marcados e seis sofridos.A queda de rendimento não é à toa. Como Pedro Castro mesmo disse na apresentação, ele é um jogador que pode tanto atuar mais avançado, quanto mais recuado. Dessa forma, fica evidente que a polivalência do atleta dentro de campo permite a Marcelo Chamusca mudar a forma de jogar do Botafogo, sem precisar fazer substituições.
- Costumo dizer que sou um jogador do meio do campo, independente da função que o professor escolher me colocar na partida, tanto de primeiro volante, quanto de segundo. Posso jogar até mesmo mais avançado, eu vou dar o meu melhor, também tenho a característica de ajudar no ataque, fazer aquele área a área. Então, essas são as minhas características, mas, no meu último clube tinha atuado bastante de segundo volante e de terceiro homem do meio campo - explicou Pedro Castro.
> Veja a tabela do Campeonato Carioca
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h05. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.

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