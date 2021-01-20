Após goleada, auxiliar do Avaí sonha com acesso

Crédito: Divulgação/Avaí

A terça-feira encerrou de maneira doce ao Avaí. No duelo direto contra o Juventude, o Leão foi muito feliz e goleou o adversário por 5 a 2 na Ressacada, placar que deixou o time vivo na briga pelo acesso.

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Após o duelo, o auxiliar Luciano Gusso falou sobre a injeção de ânimo que o elenco ganhou com o resultado e a esperança de ficar entre os quatro melhores do torneio.

‘O ambiente é o melhor possível. Precisamos salientar que a resposta, na maioria dos jogos que o Claudinei foi o treinador, sempre foi em busca desta melhora. A cada jogo procurar evoluir e crescer. Essa vitória faz com que a gente sonhe e vamos continuar sonhando e acreditando sempre. Estamos vivos na competição’, declarou na coletiva.

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