AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Após goleada, auxiliar do Avaí sonha com acesso

Vitória diante do Juventude deixou o Leão com o sonho de brigar por uma vaga no G4...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:17
Crédito: Divulgação/Avaí
A terça-feira encerrou de maneira doce ao Avaí. No duelo direto contra o Juventude, o Leão foi muito feliz e goleou o adversário por 5 a 2 na Ressacada, placar que deixou o time vivo na briga pelo acesso.
+ Apostando na ousadia! Confira o time LANCE! para a 31ª rodada no Cartola
Após o duelo, o auxiliar Luciano Gusso falou sobre a injeção de ânimo que o elenco ganhou com o resultado e a esperança de ficar entre os quatro melhores do torneio.
‘O ambiente é o melhor possível. Precisamos salientar que a resposta, na maioria dos jogos que o Claudinei foi o treinador, sempre foi em busca desta melhora. A cada jogo procurar evoluir e crescer. Essa vitória faz com que a gente sonhe e vamos continuar sonhando e acreditando sempre. Estamos vivos na competição’, declarou na coletiva.
+ VEJA A BRIGA DO AVAÍ PELO ACESSO NA SÉRIE B
Com o triunfo em casa, o Avaí chega aos 52 pontos e fica na 6ª posição. O CSA, primeiro time do G4 está com 56 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Adolescente foi localizada em imóvel no bairro Movelar.
Jovem é detido suspeito de manter adolescente de 14 anos em cárcere privado
Imagem de destaque
6 quiches proteicas para melhorar o ganho de massa muscular
Imagem de destaque
Bolsonaro presta depoimento de 5 minutos à polícia sobre arma apreendida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados